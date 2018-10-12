В Раде предлагают изменить дату Дня Независимости

12 октября, 2018, 16:06

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №9192 о переносе даты празднования Дня Независимости Украины на дату провозглашения IV Универсала УНР - 22 января

Проект постановления обнародован на сайте Верховной Рады.

"Для восстановления исторической справедливости, возвращения правопреемственности государства украинской нации необходимо признать преемственность современного государства Украина от Украинской Народной Республики. Первым этапом этого пути и станет перенос Дня Независимости на 22 января", - говорится в документе.

24 августа предлагают переименовать в День восстановления Независимости Украины.

Также в постановлении прописано предложение начинать отсчет независимости Украины с 1918 года.