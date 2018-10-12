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В "ПриватБанке" предупредили о временном отключении платежных систем и банкоматов


фото: khm.depo
В ночь на воскресенье, 14 октября, "ПриватБанк" временно отключит все системы с целью переключения на новую версию системы управления базами данных

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба "ПриватБанка".

"ПриватБанк" в ночь с субботы на воскресенье проведет масштабное обновление архитектуры процессинга банка. Обратите внимание, что в это время будет небольшая технологическая пауза в работе всех систем "ПриватБанка", - говорится в сообщении.

Все операции с платежными карточками банка прекратят с полуночи до 4:00 утра. При этом дальнейшая стабилизация работы может продолжаться еще 4 часа - до 8:00.

Кроме того, во время перерыва не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка.

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