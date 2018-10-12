В МИД Венгрии сравнили украинскую политику с "проявлениями темных диктатур"
12 октября, 2018, 09:39
Министр закородонних дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал украинскую политику, заявив, что она "упала до ужасных глубин" и сравнив ее с проявлениями "темных диктатур"
Об этом Сийярто заявил в разговоре с заместителем Генерального секретаря НАТО, передает пресс-служба МИД Венгрии.
Во время пресс-конференции в Будапеште 11 октября Сийярто заявил, что украинские руководители говорят о "предложениях, которые делают темные диктатуры". По мнению венгерского министра, украинская власть "хочет изменить этнический состав Берегового" и "еще больше уменьшить соотношение венгров, которые живут там".
Сийярто также возмутился тем, что Верховная Рада не осудила инициативу сообщества "Миротворец" по созданию базы данных украинских чиновников, которые имеют венгерское гражданство.
- Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.
- В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО.
- Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, а еще и призыв скрыть это.
- Венгерское МИД обвинило Порошенко в "разжигании ненависти" к закарпатским венграм. Главы МИД Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто не договорились относительно венгерских паспортов в Закарпатье.
- Венгрия помешала участия Полторака в мероприятии НАТО.
- Будапешт вызвал посла Украины через список "Миротворца" чиновников с венгерскими паспортами.
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