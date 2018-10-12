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В МИД Венгрии сравнили украинскую политику с "проявлениями темных диктатур"


фото: radiosvoboda
Министр закородонних дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал украинскую политику, заявив, что она "упала до ужасных глубин" и сравнив ее с проявлениями "темных диктатур"

Об этом Сийярто заявил в разговоре с заместителем Генерального секретаря НАТО, передает пресс-служба МИД Венгрии.

Во время пресс-конференции в Будапеште 11 октября Сийярто заявил, что украинские руководители говорят о "предложениях, которые делают темные диктатуры". По мнению венгерского министра, украинская власть "хочет изменить этнический состав Берегового" и "еще больше уменьшить соотношение венгров, которые живут там".

Сийярто также возмутился тем, что Верховная Рада не осудила инициативу сообщества "Миротворец" по созданию базы данных украинских чиновников, которые имеют венгерское гражданство. 

 

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