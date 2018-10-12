В Лисичанске на школьный двор упали осколки ракеты: эвакуированы 700 учащихся
Об этом в пятницу, 12 октября, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Facebook.
Как отметила уполномоченная по правам человека, в результате инцидента никто не пострадал.
"ЧП произошло сегодня в Лисичанске, на подконтрольной Украине территории. Мой представитель Павел Лисянский находится на месте и выясняет все детали. Предварительно удалось установить, что в воздухе разорвалась ракета от зенитно-ракетного комплекса" Оса". Одна из ее частей упала на территорию школы, другая - у "Лисичанского завода РТИ", - написала Денисова.
При этом, как сообщил советник председателя Луганской облгосадминистраций Виталий Шведов в своем Facebook, на данный инцидент соответствующие службы отреагировали достаточно оперативно.
"Действительно произошел хлопок над микрорайоном РТИ ракеты, предварительно, типа "Оса", болванка балансира (гироскоп) упала во двор ООШ №27, а носовая часть с блоком управления - в парке РТИ у бывшего памятника. Службы отреагировали оперативно, территорию оцепили, работают взрывотехники. Угрозы нет. Части ракеты не боевые. Угрозы нет ", - отметил Шведов.
Кроме того, по официальным данным пресс-службы полиции Луганской области, правоохранители продолжают работать на месте инцидента, устанавливают обстоятельства взрыва и падения ракеты.
"Сегодня, 12 октября, в 11 часов, в дежурную часть Лисичанского отдела полиции поступило сообщение от местных жителей, что они слышали взрыв в районе парка. Также заявители сообщили, что что-то упало в парке и возле школы. Пострадавших нет", - отметили в полиции.
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