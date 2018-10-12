В Киеве начался танцевальный проект ко Дню защитника Украины

12 октября, 2018, 18:08

12 октября в Киеве началось торжественное мероприятие "Пригласи меня с войны" ко Дню защитника Украины.

Мероприятие организовано Министерством информационной политики Украины.

Это проект, привлекающий внимание к проблеме реабилитации участников боевых действий на Востоке Украины. Танцевальные номера представят 20 пар.

Через танец они хотят передать свои истории с войны: о влюбленных, которые нашли один одного на поле боя; о людях, которые не потеряли веру в жизнь; о борьбе за жизнь. Вживую сопровождать выступления будут украинские группы The Doox и "Без Обмежень".