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В Киеве начался танцевальный проект ко Дню защитника Украины

12 октября в Киеве началось торжественное мероприятие "Пригласи меня с войны" ко Дню защитника Украины.

Мероприятие организовано Министерством информационной политики Украины.

Это проект, привлекающий внимание к проблеме реабилитации участников боевых действий на Востоке Украины. Танцевальные номера представят 20 пар.

Через танец они хотят передать свои истории с войны: о влюбленных, которые нашли один одного на поле боя; о людях, которые не потеряли веру в жизнь; о борьбе за жизнь. Вживую сопровождать выступления будут украинские группы The Doox и "Без Обмежень".

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