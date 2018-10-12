В Киеве грузовик врезался в электроопору

12 октября, 2018, 20:37

В Дарницком районе Киева грузовик снес электроопору на тротуаре

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

По словам водителя, он двигался по правой полосе в направлении Харьковской площади, как вдруг его "подрезал" черный BMW. Избегая столкновения, водитель нажал на тормоза, многотонный грузовик понесло и он, выехав на тротуар, протаранил столб.

Неподалеку проходила женщина, однако, к счастью, неуправляемое авто пронеслось рядом, не задев пешехода. Водитель грузовика от помощи врачей отказался. Черный BMW скрылся с места событий.