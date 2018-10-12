В Киеве авто охранной службы столкнулось с трамваем, движение трамваев заблокировано
12 октября, 2018, 11:25
В Киеве легковушка частной охранной структуры столкнулся с трамваем, который двигался в сторону станции метро "Лукьяновская"
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
ДТП произошло по ул. Дегтяревской. Легковой автомобиль шел на поворот перед трамваем, но не успел "проскочить" и избежать столкновения.
В результате аварии остановилось движение электротранспорта: на месте происшествия встали три трамваи, пассажиры которых были вынуждены пересесть на другой транспорт. Движение трамваев в направлении Лукьяновки заблокирован.
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