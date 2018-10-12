 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве авто охранной службы столкнулось с трамваем, движение трамваев заблокировано

В Киеве легковушка частной охранной структуры столкнулся с трамваем, который двигался в сторону станции метро "Лукьяновская"

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

ДТП произошло по ул. Дегтяревской. Легковой автомобиль шел на поворот перед трамваем, но не успел "проскочить" и избежать столкновения.

В результате аварии остановилось движение электротранспорта: на месте происшествия встали три трамваи, пассажиры которых были вынуждены пересесть на другой транспорт. Движение трамваев в направлении Лукьяновки заблокирован.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2018 пятница

больше новостей

12 октября, 2018 пятница

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать