В Киеве авто охранной службы столкнулось с трамваем, движение трамваев заблокировано

12 октября, 2018, 11:25

В Киеве легковушка частной охранной структуры столкнулся с трамваем, который двигался в сторону станции метро "Лукьяновская"

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

ДТП произошло по ул. Дегтяревской. Легковой автомобиль шел на поворот перед трамваем, но не успел "проскочить" и избежать столкновения.

В результате аварии остановилось движение электротранспорта: на месте происшествия встали три трамваи, пассажиры которых были вынуждены пересесть на другой транспорт. Движение трамваев в направлении Лукьяновки заблокирован.