В Харькове объявили о подозрении еще двум полицейским, которые избивали людей в метро
12 октября, 2018, 18:55
Задержаны еще двое полицейских по делу об издевательствах над задержанным в харьковском метро
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Оба задержанных – старшие сержанты 30 и 35 лет. Их причастность к преступлению установили во время изучения видеоматериалов.
По данным следствия, эти полицейские фигурируют как минимум в одном эпизоде с применением насилия к задержанному.
Как сообщалось ранее, полицейские на станции метро "Южный вокзал" в Харькове увидели мужчину, который, пошатываясь, выходил из метро. Они подошли к нему и стали предъявлять претензии, что он нетрезв. Его силой затащили в полицейскую комнату, где мужчину избили.
Сейчас прокуратура подала в суд ходатайство относительно меры пресечения – содержания под стражей.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика