В Харькове объявили о подозрении еще двум полицейским, которые избивали людей в метро

12 октября, 2018, 18:55

Задержаны еще двое полицейских по делу об издевательствах над задержанным в харьковском метро

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Оба задержанных – старшие сержанты 30 и 35 лет. Их причастность к преступлению установили во время изучения видеоматериалов.

По данным следствия, эти полицейские фигурируют как минимум в одном эпизоде с применением насилия к задержанному.

Как сообщалось ранее, полицейские на станции метро "Южный вокзал" в Харькове увидели мужчину, который, пошатываясь, выходил из метро. Они подошли к нему и стали предъявлять претензии, что он нетрезв. Его силой затащили в полицейскую комнату, где мужчину избили.

Сейчас прокуратура подала в суд ходатайство относительно меры пресечения – содержания под стражей.