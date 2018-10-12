В ГСЧС рассказали, какая ситуация у Ичне сейчас и как помогают людям
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве отметили, что по состоянию на 7:30 12 октября, двумя пожарными самолетами АН-32П спасатели 25 раз сбросили 200 тонн воды, а всего с начала работ было 46 сбросов воды (368 тонн).
Было организовано заполнение водой 2 пожарных водоемов Минобороны на технической территории арсенала. Пиротехники тем временем отреагировали на 53 заявки от местных жителей.
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"В пунктах приема психологами ГСЧС предоставлено психологическую помощь 270 лицам (всего с начала работ – 1120 человек) и организовано их жизнеобеспечение, предоставляется медицинская помощь, население обеспечиваются горячим питанием", - отметили в ведомстве.
Отметим, в Минобороны ранее заявили, что по состоянию на 7 часов вечера 11 октября на территории военных складов продолжалась ликвидация очагов тления, наблюдались единичные взрывы слабой интенсивности.
- В октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения,что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
- Напомним, во вторник, 9 октября, на 6-м арсенале, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, под утро на технической территории произошел взрыв.
- Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек. Позже стало известно, что в результате взрывов в зоне поражения оказались 30 населенных пунктов, а это около 20 тысяч человек.
- Позже жители Ични рассказали о своей эвакуации после взрывов.
- Представители СБУ не исключают, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
- По состоянию на утро среды, 10 октября, на 6-м арсенале около населенного пункта Ичня Черниговской области до сих пор раздавались взрывы, некоторые очаги пожара удалось потушить.
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