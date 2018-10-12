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В ГСЧС рассказали, какая ситуация у Ичне сейчас и как помогают людям

Спасатели продолжают ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации, произошедшей в результате взрыва боеприпасов на 6-м арсенале возле Ични

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 7:30 12 октября, двумя пожарными самолетами АН-32П спасатели 25 раз сбросили 200 тонн воды, а всего с начала работ было 46 сбросов воды (368 тонн).

Было организовано заполнение водой 2 пожарных водоемов Минобороны на технической территории арсенала. Пиротехники тем временем отреагировали на 53 заявки от местных жителей.

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"В пунктах приема психологами ГСЧС предоставлено психологическую помощь 270 лицам (всего с начала работ – 1120 человек) и организовано их жизнеобеспечение, предоставляется медицинская помощь, население обеспечиваются горячим питанием", - отметили в ведомстве.

Отметим, в Минобороны ранее заявили, что по состоянию на 7 часов вечера 11 октября на территории военных складов продолжалась ликвидация очагов тления, наблюдались единичные взрывы слабой интенсивности.

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