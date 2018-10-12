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В Беларуси признали лозунг украинских футбольных фанов екстремистским

В Беларуси будут наказывать футбольных фанатов за скандирование "Кто не скачет, тот москаль"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Республиканская экспертная комиссия признала лозунг экстремистским и внес его в список экстремистских материалов, запрещенных для распространения и цитирования. Теперь за такой возглас можно будет получить штраф, или административный арест.

8 сентября 2018 года во время матча сборных Беларуси и Сан-Марино белорусские фаны скандировали популярный лозунг, что вызвало возмущение в России.


 


 

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