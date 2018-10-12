В Беларуси признали лозунг украинских футбольных фанов екстремистским
12 октября, 2018, 10:46
В Беларуси будут наказывать футбольных фанатов за скандирование "Кто не скачет, тот москаль"
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Республиканская экспертная комиссия признала лозунг экстремистским и внес его в список экстремистских материалов, запрещенных для распространения и цитирования. Теперь за такой возглас можно будет получить штраф, или административный арест.
8 сентября 2018 года во время матча сборных Беларуси и Сан-Марино белорусские фаны скандировали популярный лозунг, что вызвало возмущение в России.
"Кто не скача - тот маскаль" на трыбунах у Менску падчас матча с Сан-Марына pic.twitter.com/11v197KUJ2— Радые Свабода (@svaboda) 8 сентября 2018 г.
- Фаны "Динамо" вывесили оскорбительный баннер про президента киевского клуба Игоря Суркиса.
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