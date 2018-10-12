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Уровень выживания в РФ оказался на уровне Афганистана и Йемена, - исследование


фото: gazeta.a42
Уровень выживания взрослых в России, по данным Всемирного банка, составляет 78%

Об этом говорится в исследовании проекта Всемирного банка The Human Capital.

Критерий учитывает количество 15-летних подростков, которые имеют шансы дожить до 60 лет при нынешних условиях в стране.

"Этот статистический показатель является косвенным индикатором, характеризующим диапазон летальных и нелетальных результатов, с которыми может столкнуться ребенок, родившийся сегодня, во взрослом возрасте при имеющихся условиях", - поясняет Всемирный банк.

На одном уровне с РФ оказались Афганистан и Йемен (самой опасной страной Аравийского полуострова), в которых ведутся боевые действия против исламистов, африканский Судан и Папуа-Новая Гвинея. По этому показателю Россия заняла 122-е место из 157 стран.

Лучшие, чем у России, показатели оказались в Украины (81%), Казахстана (80%), Индии (83%), Эфиопии (79%), Кении (79%) Монголия (79%), все страны Южной Америки (за исключением Боливии, Венесуэлы и Суринама о которых у Всемирного банка нет данных).

Лучшие результаты (95%) - в Швейцарии, Исландии, Италии, Швеции, Мальты, Сингапура, Ирландию, Израиля, Гонконга, Кипра, Австралии.

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