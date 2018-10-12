Употребление клетчатки уменьшает риск ожирения. Супрун рассказала, где ее искать

12 октября, 2018, 14:20

Уровень смертности людей, которые употребляют клетчатку, почти на четверть ниже, в отличие от тех, кто ее не употребляет. И.о. министра МЗ Ульяна Супрун объяснила, почему клетчатка так полезна

Об этом она написала на Facebook-странице.

Ученые проанализировали пищевые привычки около 400 тысяч человек в течение 9 лет.Так они пришли к выводу, что употребление клетчатки влияет на продолжительность жизни. К тому же, чем регулярнее человек потребляет клетчатку, тем меньше риски появления сердечно-сосудистых болезней, диабета 2-го типа, ожирения и некоторых видов рака.

Найти клетчатку можно в фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах, орехах, семечках, сое и бобах. Они обогащают организм питательными веществами и дают длительное чувство насыщения.

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Средняя суточная норма клетчатки,по заключению Управления продовольствия и медикаментов США - 25 граммов на деньна около 2 тыс. калорий на день.

Ученые также определили ориентир по количеству клетчатки в рационе, который базируется на наличии определенного хронического заболевания:

для диабета – 30-50 г в сутки — способствовать снижению уровня сахара в крови;

ожирение – 20-27 г в сутки — через длительное насыщение будет способствовать уменьшению потребляемых калорий;

болезней сердца – 13-33 г в сутки — может улучшить уровень жира в крови и уменьшить воспаление.

"Увеличение количества потребления клетчатки повышает качество рациона и добавляет разнообразия к питательных веществ, которые можно получить из пищи. Ведь полезными для здоровья являются витамины, минералы и соединения, которые содержат продукты, естественно богатые на клетчатку", - пишет Супрун.

Врач определила несколько советов, которые помогут улучшить питание.

Увеличивайте количество клетчатки в рационе постепенно.Врачи не рекомендуют употреблять сразу слишком много клетчатки. Из-за этого могут возникнуть вздутие и даже боль в животе.

Пейте достаточно жидкости. Это будет способствовать процессу пищеварения и усвоению питательных веществ, и предотвратит связанным с клетчаткой запоры.

Старайтесь кушать на перекус орехи, если у вас нет на них аллергии. Они богаты на клетчатку, одновременно содержат здоровые ненасыщенные жиры. Орехи дают длительное чувство насыщения и предотвращает переедание.

Также Супрун советует добавлять отруби и семена до домашней выпечки.