Украинские военные сбили беспилотник боевиков, летевший в сторону Лисичанского НПЗ
12 октября, 2018, 20:17
В пятницу, 12 октября, украинские военные сбили один из двух ударных беспилотников, которые двигались в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в Луганской области
Об этом сообщили в оперативном командовании ВСУ "Север".
По информации военных, беспилотные летательные аппараты пересекли линию разграничения со стороны оккупированной территории.
С помощью средств противовоздушной обороны один беспилотник был сбит на высоте 2000 метров, другому удалось вернуться на неподконтрольную территорию.
В результате удара по БПЛА никто из гражданского населения не пострадал.
Заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко в комментарии добавил, что осолки снаряда, который сбил беспилотник, упали на территории Лисичанска, информируют "Новости Донбасса".
- Напомним, что 12 октября в Лисичанске на территории школы упал обломок зенитно-ракетного комплекса "Оса".
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