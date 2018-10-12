Украинские военные на международных учениях тренируются спасать экипажи самолетов

12 октября, 2018, 17:00

В рамках военных учений "Чистое небо-2018" украинские спасатели совместно с военнослужащими из США и Дании отрабатывают вопросы поиска, оказания помощи и эвакуации экипажей, потерпевших бедствие

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Учения проводятся на разных площадках: на открытой местности, в лесу и в воде. В учениях задействованы вертолеты и самолет аэромедицинской эвакуации.

Параллельно совместные полетные задания выполняют украинские и американские военные летчики.

"Программа учений "Чистое небо-2018" очень насыщенная. Это касается каждого из направлений. Полеты, к примеру, происходят и днем, и ночью. Отдельные задания выполняются на предельно малых высотах. Плотный график тренировок у специалистов по аэромедицинской эвакуации. Вчера, кстати, коррективы в тренировки военных медиков внесла сама жизнь. Экипаж реанимационно-операционного самолета Ан-26 "Вита" с американскими и украинскими медиками на борту совершил аэромедицинскую эвакуацию раненого из Харькова в Киев", — рассказал старший национальный представитель на учениях Валерий Сморжанюк.

Сморжанюк добавил, что уровень подготовки украинских военных достаточно высок, ведь они имеют немалый опыт, полученный в ходе военных действий на Востоке Украины.