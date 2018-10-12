Украина и Польша договорились о первых разрешениях на автоперевозки в 2019 году

12 октября, 2018, 14:02

На заседании украинско-польской Смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок стороны договорились о предварительном обмене 160 тысяч разрешений на автоперевозки в 2019 году

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Отмечается, что стороны проведут очередное заседание Смешанной Комиссии в первой половине 2019 года, где и будет принято решение по установлению окончательной квоты.

В частности, таких универсальных разрешений, как "Евро-1", "Евро-2" и "Евро -5" по 10 тысяч каждых, "Евро-3" - 50 тысяч, "Евро-4" - 20 тысяч, а категории транзитных "Евро-3" по 25 тысяч и "Евро -5" - 35 тысяч.

Сообщается, что Польская сторона дополнительно выделила украинской 8 тысяч транзитных разрешений и 2 тысяч универсальных разрешений категории "Евро - 5".