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Украина и Польша договорились о первых разрешениях на автоперевозки в 2019 году


фото: mtu.gov.ua
На заседании украинско-польской Смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок стороны договорились о предварительном обмене 160 тысяч разрешений на автоперевозки в 2019 году

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Отмечается, что стороны проведут очередное заседание Смешанной Комиссии в первой половине 2019 года, где и будет принято решение по установлению окончательной квоты.

В частности, таких универсальных разрешений, как "Евро-1", "Евро-2" и "Евро -5" по 10 тысяч каждых, "Евро-3" - 50 тысяч, "Евро-4" - 20 тысяч, а категории транзитных "Евро-3" по 25 тысяч и "Евро -5" - 35 тысяч.

Сообщается, что Польская сторона дополнительно выделила украинской 8 тысяч транзитных разрешений и 2 тысяч универсальных разрешений категории "Евро - 5".

  • Отметим, ранее исполняющий обязанности председателя государственной фискальной службы Александр Власов рассказал, что ожидания в очередях на пунктах пропуска для автотранспорта на украинско-польской границе для некоторых водителей достигают трех суток.
  • Он отметил, что между контролирующими органами Украины и Польши действует меморандум о возникновении чрезвычайных ситуаций, в котором прописаны нормы пропуска грузовых транспортных средств по каждому пункту, однако в последний год документ выполняется не в полном объеме.
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