Украина требует дисквалифицировать Россию за организацию соревнований в Крыму
Об этом сообщает Inside The Games.
"Согласно правилам парусного спорта, решением совета Международной федерации парусного спорта, а также Международного олимпийского комитета, соревнования в Крыму могут проводиться только Федерацией парусного спорта Украины, или аффилированными организациями", - говорится в заявлении.
Украинская сторона попросила рассмотреть этот вопрос на ежегодной конференции World Sailing, которая пройдет в конце октября во Флориде.
Всероссийская федерация парусного спорта регулярно проводит соревнования в Крыму. По мнению украинской федерации, не отстраняя Россию от участия в соревнованиях Международная федерация парусногоспорта фактически признает аннексию полуострова.
- В начале сентября Международный союз биатлонистов продлил санкции против России.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика