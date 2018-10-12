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Украина требует дисквалифицировать Россию за организацию соревнований в Крыму


фото: Destinations.com.ua
Украина обратилась к Международной федерации парусного спорта с требованием дисквалифицировать Россию, за организацию соревнований в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Inside The Games.

"Согласно правилам парусного спорта, решением совета Международной федерации парусного спорта, а также Международного олимпийского комитета, соревнования в Крыму могут проводиться только Федерацией парусного спорта Украины, или аффилированными организациями", - говорится в заявлении.

Украинская сторона попросила рассмотреть этот вопрос на ежегодной конференции World Sailing, которая пройдет в конце октября во Флориде.

Всероссийская федерация парусного спорта регулярно проводит соревнования в Крыму. По мнению украинской федерации, не отстраняя Россию от участия в соревнованиях Международная федерация парусногоспорта фактически признает аннексию полуострова.

 

 

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