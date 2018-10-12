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УАПЦ и МП должны готовиться к Объединительному Собору, на котором изберут главу Поместной церкви, - Филарет


фото: marker.ua
Киевский Патриархат призвал иерархов УАПЦ и привлеченных к процессу единения иерархов Московского Патриархата в Украине начать подготовку Чрезвычайного Объединительного Собора

Об этом сообщается в пресс-центр Киевского Патриархата.

Отмечается, что принятые Вселенским Патриархатом решения открывают путь к созыву Чрезвычайного Объединительного Собора иерархов Украинской Православной Церкви в составе всего украинского епископата, который в апреле 2018 обратился с просьбой предоставить Томос об автокефалии УПЦ.

"Мы ожидаем, что принимая во внимание все обстоятельства - давность истории, плодотворную деятельность, большое число епископата, духовенства и верующих, монастырей и духовных школ, другие факторы - Патриаршим и Синодальным Томосом также будет Всеправославного утвержденное достоинство Патриарха за Предстоятелей Поместных УПЦ", - отмечается в заявлении.

Таким образом Киевский Патриархат призывает епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верных Московского Патриархата, поддержать процесс объединения украинского православия.

  • Напомним, президент Украины Петр Порошенко достиг соглашения со Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду при поддержке идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по автокефальной церкви в Украине.
  • Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения о создании автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должен будет присоединиться или изменить название.
  • Архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан и назвал его автора. Патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о согласии на автокефалию в Украине и назначил своих экзархов в Киеве.
  • Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы.
  • 11 октября Вселенский Патриархат подтвердил, что продолжает процедуру предоставления Томосу об автокефалии Украинской Православной Церкви.
  • Также Синод Вселенского патриархата удовлетворил апелляции патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария о снятии с них анафемы.
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