УАПЦ и МП должны готовиться к Объединительному Собору, на котором изберут главу Поместной церкви, - Филарет
Об этом сообщается в пресс-центр Киевского Патриархата.
Отмечается, что принятые Вселенским Патриархатом решения открывают путь к созыву Чрезвычайного Объединительного Собора иерархов Украинской Православной Церкви в составе всего украинского епископата, который в апреле 2018 обратился с просьбой предоставить Томос об автокефалии УПЦ.
"Мы ожидаем, что принимая во внимание все обстоятельства - давность истории, плодотворную деятельность, большое число епископата, духовенства и верующих, монастырей и духовных школ, другие факторы - Патриаршим и Синодальным Томосом также будет Всеправославного утвержденное достоинство Патриарха за Предстоятелей Поместных УПЦ", - отмечается в заявлении.
Таким образом Киевский Патриархат призывает епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верных Московского Патриархата, поддержать процесс объединения украинского православия.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко достиг соглашения со Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду при поддержке идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по автокефальной церкви в Украине.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения о создании автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должен будет присоединиться или изменить название.
- Архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан и назвал его автора. Патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о согласии на автокефалию в Украине и назначил своих экзархов в Киеве.
- Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы.
- 11 октября Вселенский Патриархат подтвердил, что продолжает процедуру предоставления Томосу об автокефалии Украинской Православной Церкви.
- Также Синод Вселенского патриархата удовлетворил апелляции патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария о снятии с них анафемы.
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