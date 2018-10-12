УАПЦ и МП должны готовиться к Объединительному Собору, на котором изберут главу Поместной церкви, - Филарет

12 октября, 2018, 11:25

Киевский Патриархат призвал иерархов УАПЦ и привлеченных к процессу единения иерархов Московского Патриархата в Украине начать подготовку Чрезвычайного Объединительного Собора

Об этом сообщается в пресс-центр Киевского Патриархата.

Отмечается, что принятые Вселенским Патриархатом решения открывают путь к созыву Чрезвычайного Объединительного Собора иерархов Украинской Православной Церкви в составе всего украинского епископата, который в апреле 2018 обратился с просьбой предоставить Томос об автокефалии УПЦ.

"Мы ожидаем, что принимая во внимание все обстоятельства - давность истории, плодотворную деятельность, большое число епископата, духовенства и верующих, монастырей и духовных школ, другие факторы - Патриаршим и Синодальным Томосом также будет Всеправославного утвержденное достоинство Патриарха за Предстоятелей Поместных УПЦ", - отмечается в заявлении.

Таким образом Киевский Патриархат призывает епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верных Московского Патриархата, поддержать процесс объединения украинского православия.