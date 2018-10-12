У однополой пары мышей-самцов родился мышонок. Как это случилось

12 октября, 2018, 17:50

Ранее ученые китайской Академии наук успешно проводили эксперименты, где у двух самок мышей родились дети без участия самца. Теперь выносить малыша смогла и пара самцов

Правда, детеныш быстро умер, пишет National Geographic.

Рождения ребенка удалось достичь благодаря использованию эмбриональных стволовых клеток и выключения определенных участков в их геноме, работающих по-разному в зависимости от того, от какого отца они получены.

Благодаря редактированию генома две мамы-мыши родили этого малыша. Теперь он вырос и у него даже есть свои дети

Это дитя родилось от двух самцов-мышей, однако не прожило долго

Справка:

Партеногенез - форма размножения, при которой половые клетки развиваются во взрослый организм без оплодотворения вообще, или без слияния ядра сперматозоида с ядром яйцеклетки после оплодотворения (такой вариант называется гиногенез). Такой процесс встречается у нескольких десятков видов животных, в том числе и позвоночных (ящериц, амфибий, рыб, птиц).

Чаще всего таким образом размножаются самки, однако показаны известны случаи и у самцов некоторых рыб. Для млекопитающих случаи партеногенеза в природе пока не известны.

В данном проекте ученые работали с феноменом геномного импринтинга. Это эпигенетический процесс, в результате которого ген работает по-разному в зависимости от того, получен он от отца или от матери.

Например, аллель гена IGF2 (инсулиноподобный фактор роста) работает в том случае, если он унаследован от отца. Унаследованный от матери такой же аллель работать не будет.

Разница между геномами отца и матери, в том числе, что касается геномного импринтинга, лежит в основе барьеров, препятствующих однополому размножению и стимулирует взаимовыгодный обмен генетической информацией между разнополыми особями, а также способствует распространению полезных мутаций в популяции и поддержании конкурентоспособности у потомства.

Пока исследователи не сосредоточены на использовании такой технологии на людях, но это не невозможно: "Мы не можем утверждать, что этот метод никогда не может быть использован для людей в будущем", - сказал старший автор Вэй Ли из Китайской академии наук.

"Нам нужно будет по-настоящему думать, какой должен быть наш порог для такого рода исследований", - говорит Соня Сутер, профессор права в Университете Джорджа Вашингтона, специализирующийся на биоэтике и политике здравоохранения.