У чемпиона мира по боксу отобрали титул из-за допинг

12 октября, 2018, 11:51

Британского боксера Билли Джо Сондерса лишили титула чемпиона мира за употребление допинга

Об этом сообщает ВохіпдЅсепе.

В организме Сондерса был обнаружен оксилофрин. По правилам Британского антидопингового агентства (UKAD), запрещено, чтобы вещество находилось в организме в момент боя, а согласно нормам Всемирного антидопингового агентства (WADA) его вообще нельзя использовать.

Теперь за чемпионский пояс WBO в среднем весе (до 72,6 кг) поборются американец Деметриус Андраде и представитель Намибии Уолтер Каутондоква. Ранее британец должен был выйти в ринг именно против Андраде.

Команда Сондерса пыталась оправдать боксера, заявив, что средство попало в организм через спрей для носа, однако этого оказалось недостаточно.