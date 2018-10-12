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У чемпиона мира по боксу отобрали титул из-за допинг


фото: boxingscene
Британского боксера Билли Джо Сондерса лишили титула чемпиона мира за употребление допинга

Об этом сообщает ВохіпдЅсепе.

В организме Сондерса был обнаружен оксилофрин. По правилам Британского антидопингового агентства (UKAD), запрещено, чтобы вещество находилось в организме в момент боя, а согласно нормам Всемирного антидопингового агентства (WADA) его вообще нельзя использовать.

Теперь за чемпионский пояс WBO в среднем весе (до 72,6 кг) поборются американец Деметриус Андраде и представитель Намибии Уолтер Каутондоква. Ранее британец должен был выйти в ринг именно против Андраде.

Команда Сондерса пыталась оправдать боксера, заявив, что средство попало в организм через спрей для носа, однако этого оказалось недостаточно.

  • Украинец Сергей Деревянченко 27 октября поборется за титул чемпиона мира в среднем весе по другой версии - IBF.
  • Ранее титул IBF отобрали у казахстанца Геннадия Головкина, который отказался его защищать в бою против Деревянченко.
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