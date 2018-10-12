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Турция освободила американского пастора, обвиненного в терроризме

Суд в Турции освободил заключенного американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара обвиняла в связях с террористическими организациями

Об этом сообщает ВВС.

Суд освободил Брансона из-под домашнего ареста и разрешил выезд за границу. Брансон был приговорен в Турции к трем годам лишения свободы, но не будет отбывать срок, поскольку уже два года пробыл в тюрьме.

Он отрицал обвинение в шпионаже, которое грозило ему 35-летним сроком заключения. Из-за ареста Брансона в последние месяцы обострилась напряженность между США и Турцией.

Суд приговорил Брансона к 3 годам и 45 дням тюремного заключения, но учитывая срок, который гражданин США уже провел в заключении и под домашним арестом, Брансон был освобожден из зала суда. Запрет на выезд и домашний арест пастора также отменены.

Брансон был задержан девятого декабря 2016 года по обвинению "в шпионаже и пособничестве террористам Фетуллаха Гюлена (FETÖ) и PKK".

Пастор Эндрю Крейг Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену и Рабочей партии Курдистана, которых Анкара приравнивает к террористам. В июле 2018 года пастора перевели под домашний арест после пребывания за решеткой в течение 21 месяца.

Турция считает, что после провала попытки переворота 15 июля 2016 года, Брансон отправил сообщение американским военным, в котором выражал сожаление в связи с провалом путча.

1 августа Минфин США ввел санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля, которых посчитал причастными к содержанию Брансона, и заморозил их активы.

Ввести санкции позволил так называемый глобальный акт Магнитского, который направлен на тех, кто, по мнению властей США, причастен к коррупции и нарушению прав человека.

Санкции привели к падению лиры до рекордных значений: с начала года она подешевела к доллару на 40%. Однако на этом власти США не остановилась. Вскоре Трамп объявил, что американские власти вдвое увеличивают пошлины на поставки турецкой стали и алюминия. Это только усилило обвал национальной валюты и фондового рынка, а также серьезно ухудшило прогнозы по инфляции.

Эрдоган в ответ предупредил, что односторонняя политика США заставит Турцию искать новых друзей. Он также призвал население продавать золото и доллары и пригрозил бойкотом электронной продукции из США.

Анкара предлагала освободить Брансона, в обмен на смягчение наказания для турецкого государственного банка Halkbank. Американские чиновники отклонили предложение, заявив, что Брансон должен быть освобожден, прежде чем могут обсуждаться другие вопросы.

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