Турция освободила американского пастора, обвиненного в терроризме
Об этом сообщает ВВС.
Суд освободил Брансона из-под домашнего ареста и разрешил выезд за границу. Брансон был приговорен в Турции к трем годам лишения свободы, но не будет отбывать срок, поскольку уже два года пробыл в тюрьме.
Он отрицал обвинение в шпионаже, которое грозило ему 35-летним сроком заключения. Из-за ареста Брансона в последние месяцы обострилась напряженность между США и Турцией.
Суд приговорил Брансона к 3 годам и 45 дням тюремного заключения, но учитывая срок, который гражданин США уже провел в заключении и под домашним арестом, Брансон был освобожден из зала суда. Запрет на выезд и домашний арест пастора также отменены.
Брансон был задержан девятого декабря 2016 года по обвинению "в шпионаже и пособничестве террористам Фетуллаха Гюлена (FETÖ) и PKK".
Пастор Эндрю Крейг Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену и Рабочей партии Курдистана, которых Анкара приравнивает к террористам. В июле 2018 года пастора перевели под домашний арест после пребывания за решеткой в течение 21 месяца.
Турция считает, что после провала попытки переворота 15 июля 2016 года, Брансон отправил сообщение американским военным, в котором выражал сожаление в связи с провалом путча.
1 августа Минфин США ввел санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля, которых посчитал причастными к содержанию Брансона, и заморозил их активы.
Ввести санкции позволил так называемый глобальный акт Магнитского, который направлен на тех, кто, по мнению властей США, причастен к коррупции и нарушению прав человека.
Санкции привели к падению лиры до рекордных значений: с начала года она подешевела к доллару на 40%. Однако на этом власти США не остановилась. Вскоре Трамп объявил, что американские власти вдвое увеличивают пошлины на поставки турецкой стали и алюминия. Это только усилило обвал национальной валюты и фондового рынка, а также серьезно ухудшило прогнозы по инфляции.
Эрдоган в ответ предупредил, что односторонняя политика США заставит Турцию искать новых друзей. Он также призвал население продавать золото и доллары и пригрозил бойкотом электронной продукции из США.
Анкара предлагала освободить Брансона, в обмен на смягчение наказания для турецкого государственного банка Halkbank. Американские чиновники отклонили предложение, заявив, что Брансон должен быть освобожден, прежде чем могут обсуждаться другие вопросы.
Читайте также
-
25 сентября, 2018 Пальто и куртки, которые согреют осенью. 10 украинских брендов
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
28 сентября, 2018 Со всеми ссорится Цукерберг: как Facebook пожирает глав компаний
-
27 сентября, 2018 Виталий Портников: нас готовят к "борьбе за мир"
-
Читайте также
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
28 сентября, 2018 Со всеми ссорится Цукерберг: как Facebook пожирает глав компаний
-
27 сентября, 2018 Виталий Портников: нас готовят к "борьбе за мир"