Тренер выбил из российского миллиардера 7 млн евро за увольнение
12 октября, 2018, 12:52
Португальский тренер Леонарду Жардим получит компенсацию от клуба российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева - "Монако"
Об этом сообщает A Bola.
Французский футбольный клуб заплатит тренеру за досрочное расторжение контракта. Португальский специалист, которого в четверг уволили с должности, получит 7 млн евро.
Жардим возглавил "Монако" в 2014 году. За это время он привел команду к званию чемпионат Франции в сезоне-2016/17 и добрался до полуфинала Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне после девяти туров "Монако" занимает 18 место в турнирной таблице чемпионата Франции и не может выиграть в 10 матчах подряд.
- Ранее российский олигарх Роман Абрамович согласился продать английский футбольный клуб "Челси".
- Другой российский миллиардер - Алишер Усманов, достиг договоренности о продаже пакета акций английского "Арсенала".
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