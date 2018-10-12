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Томос: архиепископ Евстратий рассказал, где может состояться Собор украинской церкви

Местом, где может состояться Объединительный собор украинской церкви, является Собор святой Софии в Киеве

Спикер Киевской Патриархии архиепископ Евстратий Зоря рассказал о подробностях проведения Собора, на котором должны избрать предстоятеля поместной украинской церкви, сообщает "5 канал".

"Наиболее логичным местом, где может состояться Объединительный собор, является Собор святой Софии в Киеве как главная историческая митрополичья предстоятельская кафедра для Киевской Церкви. А когда – это будет зависеть от нас. Мы все будем делать для того, чтобы это произошло как можно быстрее, и хотелось бы, чтобы уже к следующему заседанию Священного Синода и Константинопольского Патриархата, которое пройдет во второй половине ноября, мы уже могли прийти с плодами нашего труда", – пояснил Зоря.

По его словам, все те иерархи УПЦ Московского Патриархата, которые подписали обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею, должны принять участие в соборе. В то же время, пресс-секретарь УПЦ КП добавил: решение добровольное, поэтому точное количество иерархов станет известно только на самом Соборе.

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