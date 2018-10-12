Томос: архиепископ Евстратий рассказал, где может состояться Собор украинской церкви
Спикер Киевской Патриархии архиепископ Евстратий Зоря рассказал о подробностях проведения Собора, на котором должны избрать предстоятеля поместной украинской церкви, сообщает "5 канал".
"Наиболее логичным местом, где может состояться Объединительный собор, является Собор святой Софии в Киеве как главная историческая митрополичья предстоятельская кафедра для Киевской Церкви. А когда – это будет зависеть от нас. Мы все будем делать для того, чтобы это произошло как можно быстрее, и хотелось бы, чтобы уже к следующему заседанию Священного Синода и Константинопольского Патриархата, которое пройдет во второй половине ноября, мы уже могли прийти с плодами нашего труда", – пояснил Зоря.
По его словам, все те иерархи УПЦ Московского Патриархата, которые подписали обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею, должны принять участие в соборе. В то же время, пресс-секретарь УПЦ КП добавил: решение добровольное, поэтому точное количество иерархов станет известно только на самом Соборе.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко пришел к соглашению со Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольского патриарха относительно автокефальной церкви в Украине
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название.
- Патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о согласии на автокефалию в Украине и назначил своих экзархов в Киеве.
- Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы.
- 11 октября Вселенский Патриархат подтвердил, что продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.
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