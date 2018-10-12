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Тела разбросало на десятки метров: в Киеве авто сбило 2 мужчин во время празднования дня рождения

В Святошинском районе столицы автомобиль Honda сбил насмерть двух мужчин, которые перебегали проезжую часть в запрещенном для перехода месте

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

Детали инцидента рассказали друзья погибших и свидетели ужасной аварї. Компания мужчин, празднуя день рождения одного из них, попыталась перейти на другую сторону Кольцевой дороги, несмотря на пять полос движения в каждом направлении, и отсутствие поблизости безопасного перехода.

Во время этой попытки 42-летний именинник и один из его гостей попали под проезжающий автомобиль Honda, получили травмы, несовместимые с жизнью. Останки тел разбросало в радиусе нескольких десятков метров. Врачи "скорой" лишь констатировали смерть потерпевших.

Девушка, которая находилась в автомобиле, получила порезы рук от разбитого стекла, ей оказали медицинскую помощь на месте, а от госпитализации она отказалась.

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