Сийярто раскритиковал языковой закон, обещает не снимать "блокаду" Будапешта
Как сообщает корреспондент "Радио Свобода", венгерский политик заявил об этом на национальном общественном телевидении М1 11 октября.
"Языковой закон Украины делает невозможным использование венгерского языка и языков остальных национальных меньшинств в сфере государственного управления, СМИ и культуре. Этот и другие шаги идут вразрез с основополагающими правами и нормами международного права. Украина постоянно нарушает его и свои международные обязанности.
Поэтому мы и впредь будем выступать против ускорения евроинтеграционного сотрудничества Украины на всех международных форумах и в каждом отдельном случае станем на защиту членов венгерской этнической общины на Закарпатье", – сказал Сийярто.
Напомним, принятый в прошлом году закон об образовании начал затяжной кризис в отношениях Киева и Будапешта. Венгрия обвинила Украину в несоблюдении прав меньшинств и объявила о блокаде европейских и евроатлантических стремлений Украины.
4 октября Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о государственном языке в Украине.
По принятому документу, единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский, а попытки введения в Украине официальной многоязычности вопреки Конституции и установленной конституционной процедуре провоцируют языковой раскол страны, межэтническое противостояние и вражду и направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя.
Публичное унижение или неуважение украинского языка приравнивают к надругательству над государственными символами Украины и наказывают по закону.
Документ регулирует применение украинского во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. Его действие не распространяется на сферу приватного общения и религиозные обряды.
- Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.
- В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО.
- Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, а еще и призыв скрыть это.
- Венгерский МИД обвинил Порошенко в "разжигании ненависти" к закарпатским венграм. Главы МИД Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто не договорились относительно венгерских паспортов на Закарпатье.
- Венгрия помешала участия Полторака в мероприятии НАТО.
- Будапешт вызвал посла Украины через список "Миротворца" чиновников с венгерскими паспортами.
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