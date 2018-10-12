Сийярто раскритиковал языковой закон, обещает не снимать "блокаду" Будапешта

12 октября, 2018, 12:06

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает принятие Верховной Радой в первом чтении закона о государственном языке частью антивенгерской кампании в Украине, и что этот процесс поддерживает государство

Как сообщает корреспондент "Радио Свобода", венгерский политик заявил об этом на национальном общественном телевидении М1 11 октября.

"Языковой закон Украины делает невозможным использование венгерского языка и языков остальных национальных меньшинств в сфере государственного управления, СМИ и культуре. Этот и другие шаги идут вразрез с основополагающими правами и нормами международного права. Украина постоянно нарушает его и свои международные обязанности.

Поэтому мы и впредь будем выступать против ускорения евроинтеграционного сотрудничества Украины на всех международных форумах и в каждом отдельном случае станем на защиту членов венгерской этнической общины на Закарпатье", – сказал Сийярто.

Напомним, принятый в прошлом году закон об образовании начал затяжной кризис в отношениях Киева и Будапешта. Венгрия обвинила Украину в несоблюдении прав меньшинств и объявила о блокаде европейских и евроатлантических стремлений Украины.

4 октября Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о государственном языке в Украине.

По принятому документу, единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский, а попытки введения в Украине официальной многоязычности вопреки Конституции и установленной конституционной процедуре провоцируют языковой раскол страны, межэтническое противостояние и вражду и направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя.

Публичное унижение или неуважение украинского языка приравнивают к надругательству над государственными символами Украины и наказывают по закону.

Документ регулирует применение украинского во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. Его действие не распространяется на сферу приватного общения и религиозные обряды.