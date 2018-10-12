Ситуация у Ичне: взрывов значительно уменьшилось, на складах тлеет огонь

12 октября, 2018, 10:51

На территории 6-го арсенала в Ичне интенсивность взрывов и количество очагов тления значительно уменьшилась

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на 9:00 на территории 6-го арсенала продолжают ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия. На территории арсенала работает пожарная техника - 9 пожарных танков ГПМ-54, 3 инженерные машины разграждения (ИМР), 15 пожарных автомобилей. Административную территорию арсенала очищают 15 групп разминирования.

"В населенных пунктах вблизи арсенала работает 21 пиротехническая группа от ГСЧС Украины с целью очистки местности, дорог и подъездных путей от остатков взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.