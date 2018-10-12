Ситуация у Ичне: взрывов значительно уменьшилось, на складах тлеет огонь
12 октября, 2018, 10:51
На территории 6-го арсенала в Ичне интенсивность взрывов и количество очагов тления значительно уменьшилась
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Согласно сообщению, по состоянию на 9:00 на территории 6-го арсенала продолжают ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия. На территории арсенала работает пожарная техника - 9 пожарных танков ГПМ-54, 3 инженерные машины разграждения (ИМР), 15 пожарных автомобилей. Административную территорию арсенала очищают 15 групп разминирования.
"В населенных пунктах вблизи арсенала работает 21 пиротехническая группа от ГСЧС Украины с целью очистки местности, дорог и подъездных путей от остатков взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
- Напомним, в октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения,что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
- Во вторник, 9 октября, на 6-м арсенале, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, под утро на технической территории произошел взрыв.
- Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек. Позже стало известно, что в результате взрывов в зоне поражения оказались 30 населенных пунктов, а это около 20 тысяч человек.
- Позже жители Ични рассказали о своей эвакуации после взрывов.
- Представители СБУ не исключают, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
- По состоянию на утро среды, 10 октября, на 6-м арсенале около населенного пункта Ичня Черниговской области до сих пор раздавались взрывы, некоторые очаги пожара удалось потушить.
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