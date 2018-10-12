Синоптик порадовала шикарной погодой на праздничные выходные
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что 13-14 октября в Украине ожидается "великолепная, роскошная погода, которая будет характеризоваться солнцем, высоким атмосферным давлением и дневным теплом.
Антициклон на имя Виктор и впредь будет определять погоду в стране, из-за чего дождей в ближайшие дни не предвидится.
Температура воздуха днем во всей Украине будет в пределах 14-19 градусов, а на Юге и Западе воздух прогреется до 16 -22 градусов.
В Киеве суббота и воскресенье будут солнечными, температура воздуха ночью 6-10 градусов, а днем потеплеет до 15-17 градусов.
Синоптик добавила, что на следующей неделе погода пока будет оставаться замечательной - теплой, солнечной и сухой.
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