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Синоптик порадовала шикарной погодой на праздничные выходные

В течение этих выходных в Украине будет теплая погода без осадков

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что 13-14 октября в Украине ожидается "великолепная, роскошная погода, которая будет характеризоваться солнцем, высоким атмосферным давлением и дневным теплом.

Антициклон на имя Виктор и впредь будет определять погоду в стране, из-за чего дождей в ближайшие дни не предвидится.

Температура воздуха днем во всей Украине будет в пределах 14-19 градусов, а на Юге и Западе воздух прогреется до 16 -22 градусов.

В Киеве суббота и воскресенье будут солнечными, температура воздуха ночью 6-10 градусов, а днем потеплеет до 15-17 градусов.

Синоптик добавила, что на следующей неделе погода пока будет оставаться замечательной - теплой, солнечной и сухой.

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