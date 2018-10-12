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Стало известно, когда украинский боксер будет защищать титул


фото: isport.ua
Украинский чемпион мира по боксу Артем Далакян до конца года проведет добровольную защиту титула

Об этом сообщил промоутер боксера, Дмитрий Елисеев в facebook.

"Менеджмент компании Union Вохіпд Рromotion проводит активные переговоры с претендентами. Соперниками Артема Далакян могут стать представители Японии, Доминиканской республики и Таиланда. Стоит отметить, что это будет добровольная защита титула. Бой должен состояться в конце года. Время и место проведения будут анонсированы в ближайшее время", - написал Елисеев.

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