Стало известно, когда украинский боксер будет защищать титул
12 октября, 2018, 11:26
Украинский чемпион мира по боксу Артем Далакян до конца года проведет добровольную защиту титула
Об этом сообщил промоутер боксера, Дмитрий Елисеев в facebook.
"Менеджмент компании Union Вохіпд Рromotion проводит активные переговоры с претендентами. Соперниками Артема Далакян могут стать представители Японии, Доминиканской республики и Таиланда. Стоит отметить, что это будет добровольная защита титула. Бой должен состояться в конце года. Время и место проведения будут анонсированы в ближайшее время", - написал Елисеев.
- В июне Артем Далакян нокаутировал в Киеве таиландца Сиричаи Тайена и защитил титул чемпиона мира WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг).
- После боя знаменитый американский ринганонсер Майкл Бафффер сравнил Артема Далакяна с другим украинским чемпионом мира Василием Ломаченко.
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