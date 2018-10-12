Стало известно, когда накажут Нурмагомедова и Макгрегора

12 октября, 2018, 09:52

Атлетическая комиссия Невады определилась с датой рассмотрения дела о драке россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора

Об этом сообщает ESPN.

Атлетическая комиссия штата Невада (США) временно дисквалифицировала бойцов смешанного стиля Нурмагомедова и Макгрегора. Отстранение продлится с 15 по 24 октября, когда комиссия соберется для голосования по санкциям.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся 6 октября, российский боец победил ирландца удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя россиянин атаковал одного из членов команды ирландца, а на Макгрегора набросился представитель Нурмагомедова.

Президент UFC Дана Уайт Уайт заявил, что российский боец не будет лишен титула за инцидент. Ему грозит дисквалификация от четырех до шести месяцев, а также штраф.