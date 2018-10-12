Стало известно, когда накажут Нурмагомедова и Макгрегора
12 октября, 2018, 09:52
Атлетическая комиссия Невады определилась с датой рассмотрения дела о драке россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора
Об этом сообщает ESPN.
Атлетическая комиссия штата Невада (США) временно дисквалифицировала бойцов смешанного стиля Нурмагомедова и Макгрегора. Отстранение продлится с 15 по 24 октября, когда комиссия соберется для голосования по санкциям.
Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся 6 октября, российский боец победил ирландца удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя россиянин атаковал одного из членов команды ирландца, а на Макгрегора набросился представитель Нурмагомедова.
Президент UFC Дана Уайт Уайт заявил, что российский боец не будет лишен титула за инцидент. Ему грозит дисквалификация от четырех до шести месяцев, а также штраф.
- После боя Конора Макгрегора отстранили от боев по решению медиков.
- Нурмагомедов UFC выдвинул ультиматум и пригрозил разорвать контракт с организацией.
Читайте также
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
-
-
25 сентября, 2018 Пальто и куртки, которые согреют осенью. 10 украинских брендов
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
Читайте также
-
-
-
25 сентября, 2018 Пальто и куртки, которые согреют осенью. 10 украинских брендов