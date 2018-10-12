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Сразу семь стран намерены совместно противостоять Китаю и России, - СМИ

Альянс разведслужб США, Австралии, Британии, Канады и Новой Зеландии (Five Eyes) собирается создать коалицию с разведками Германии и Японии для обмена информацией и противодействия Китая и России

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщается, несмотря на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о готовности самостоятельно противостоять КНР, члены его администрации ведут активную работу в кулуарах о создании неформального объединения для сдерживания Пекина в его инвестиционных стремлениях и попытках вмешательства в дела других стран.

И хотя центром внимания Five Eyes и его союзников является Китай, переговоры разведслужб также затрагивают и Россию, которая ответственна за вмешательство в зарубежные выборы, химическую атаку в британском Солсбери и агрессию против Украины.

"То, что могло начаться как спонтанные дискуссии, теперь ведет к более подробным консультациям о лучших методах и дальнейших возможностях для сотрудничества", - прокомментировал один из собеседников создания новой коалиции.

По имеющимся данным, в переговорах участвуют как сотрудники спецслужб и дипломаты, так и главы правительств.

"Мы живем в новом мире. Такое неожиданное сотрясение со стороны авторитарных режимов провоцирует более тесное сотрудничество и реальное расширение обмена разведданными", - отметил представитель одной из стран-членов Five Eyes.

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