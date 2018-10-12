Спикер Сейма Польши выступил за включение Украины к инициативе Триморья
12 октября, 2018, 11:16
Спикер Сейма Польши Марек Кухцинський считает неправильным, что инициатива Триморья ограничивается странами-членами ЕС
Об этом сообщает Польское радио.
"Если мы думаем о будущем, о такие инициативы и развитие таких инициатив как Междуморье (или Тримор'я), то отчетливо видно, что Карпатский еврорегион подготовил путь к более простому развития такого сотрудничества", - сказал он.
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Марек Кухцинський подчеркнул, что Триморья не должно ограничиваться странами Европейского Союза: "Я считаю, что правильными являются постулаты, чтобы это международное сотрудничество охватывала страны, расположенные на восток от Шенгенской зоны – Украину, Молдову, кавказские государства".
Напомним, инициатива Триморья ныне охватывает 12 государств между Балтийским, Адриатическим и Черным морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Венгрию.
Страны-участники инициативы "Трех морей"
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