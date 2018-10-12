Спикер Сейма Польши выступил за включение Украины к инициативе Триморья

12 октября, 2018, 11:16

Спикер Сейма Польши Марек Кухцинський считает неправильным, что инициатива Триморья ограничивается странами-членами ЕС

Об этом сообщает Польское радио.

"Если мы думаем о будущем, о такие инициативы и развитие таких инициатив как Междуморье (или Тримор'я), то отчетливо видно, что Карпатский еврорегион подготовил путь к более простому развития такого сотрудничества", - сказал он.

Марек Кухцинський подчеркнул, что Триморья не должно ограничиваться странами Европейского Союза: "Я считаю, что правильными являются постулаты, чтобы это международное сотрудничество охватывала страны, расположенные на восток от Шенгенской зоны – Украину, Молдову, кавказские государства".

Напомним, инициатива Триморья ныне охватывает 12 государств между Балтийским, Адриатическим и Черным морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Венгрию.

Страны-участники инициативы "Трех морей"