 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Спикер Сейма Польши выступил за включение Украины к инициативе Триморья


фото: ukrinform
Спикер Сейма Польши Марек Кухцинський считает неправильным, что инициатива Триморья ограничивается странами-членами ЕС

Об этом сообщает Польское радио.

"Если мы думаем о будущем, о такие инициативы и развитие таких инициатив как Междуморье (или Тримор'я), то отчетливо видно, что Карпатский еврорегион подготовил путь к более простому развития такого сотрудничества", - сказал он.

 

Марек Кухцинський подчеркнул, что Триморья не должно ограничиваться странами Европейского Союза: "Я считаю, что правильными являются постулаты, чтобы это международное сотрудничество охватывала страны, расположенные на восток от Шенгенской зоны – Украину, Молдову, кавказские государства".

Напомним, инициатива Триморья ныне охватывает 12 государств между Балтийским, Адриатическим и Черным морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Венгрию.
Страны-участники инициативы "Трех морей"
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2018 пятница

больше новостей

12 октября, 2018 пятница

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать