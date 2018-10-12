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Самолет Singapore Airlines совершил почти 18-часовой беспосадочный рейс

В международном аэропорту Newark Liberty (Соединенные Штаты Америки) приземлился пассажирский самолет компании Singapore Airlines, который совершил почти 18-часовой беспосадочный перелет из Сингапура в Нью-Йорк

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что рейс SQ22 преодолел 16,7 тыс. км над Тихим океаном, Канадой и США за 17 часов 25 минут. По первоначальным оценкам, путешествие должно было длиться 19 часов.

Самолет вылетел из аэропорта Jewel Changi 11 октября в 23:35 по местному времени (18:35 по Киеву) и приземлился в 5:24 по восточному времени США 12 октября (12:24 по Киеву).

Сообщается, что перелет осуществлял пассажирский Airbus A-350-900 модификации сверхбольшой дальности Ultra Long Range. В нем 67 кресел бизнес-класса и 94 - категории эконом-премиум. Подчеркивается, что обычного эконом-класса в этой версии самолета нет.

Также указано, что сам лайнер и обслуживание пассажиров на борту устроены так, чтобы минимизировать любой дискомфорт от почти суточного перелета. В самолете высокие потолки, большие иллюминаторы, низкий по сравнению с другими лайнерами уровень шума. Пассажирам предлагают посмотреть во время полета более 1 тыс. разных фильмов и воспользоваться интернетом. В распоряжении путешественников также меню из нескольких блюд.

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