Российский террорист Гиркин рассказал, как монахи УПЦ (МП) воевали против Украины
Об этом Гиркин заявил в российской программе "Независимая студия" с участием священника и экс-спикера РПЦ Всеволода Чаплина.
В частности, Гиркин рассказал, что его личная охрана полностью состояла из монахов Святогорской лавры, а один из послушников даже командовал террористическим подразделением в Славянске.
"Моя личная охрана состояла из духовных сыновей, монахов, иеромонахов Святогорской лавры. Полностью. До последнего человека. Она была не очень большая, но, тем не менее, они там были. У нас одним из подразделений в славянской бригаде командовал послушник Святогорской лавры. При этом послушник занимал достаточно серьезное положение в Лавре. Хозяйственное ", - сказал террорист.
Кроме того, Гиркин рассказал, что клирики из Святогорской лавры благословляли подконтрольные ему террористические подразделения в 2014 году.
- Напомним, 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему в отношении патриарха УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии украинской церкви.
- В РПЦ заявили, что Вселенский патриарх "пересек красную линию".
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