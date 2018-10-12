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Российский террорист Гиркин рассказал, как монахи УПЦ (МП) воевали против Украины


фото: tass
Российский террорист Игорь Гиркин заявил, что в подконтрольных ему подразделениях на Донбассе воевали монахи Украинской православной церкви Московского патриархата из расположенной в Донецкой области Святогорской лавры

Об этом Гиркин заявил в российской программе "Независимая студия" с участием священника и экс-спикера РПЦ Всеволода Чаплина.

В частности, Гиркин рассказал, что его личная охрана полностью состояла из монахов Святогорской лавры, а один из послушников даже командовал террористическим подразделением в Славянске.

"Моя личная охрана состояла из духовных сыновей, монахов, иеромонахов Святогорской лавры. Полностью. До последнего человека. Она была не очень большая, но, тем не менее, они там были. У нас одним из подразделений в славянской бригаде командовал послушник Святогорской лавры. При этом послушник занимал достаточно серьезное положение в Лавре. Хозяйственное ", - сказал террорист.

Кроме того, Гиркин рассказал, что клирики из Святогорской лавры благословляли подконтрольные ему террористические подразделения в 2014 году.

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