"Зажги свечу": в центре Киева почтили защитников Украины

12 октября, 2018, 19:47

В центре Киева продолжается общегородская акция "Зажги свечу" в память защитников Украины, погибших на Востоке

Об этом сообщила корреспондент Еспресо.TV.

По ее словам, акция проходит накануне Дня защитника Украины. Команда Еспресо также присоединилась к флешмобу, установив лампадки у Стены памяти.

"На Михайловской площади, возле Стены памяти бойцам, которые погибли на Донбассе, устроили акцию "Зажги свечу". Все киевляне, гости города, волонтеры и скауты могут зажечь свечу в память о погибших на Донбассе защитников Украины. Организаторы призывают всех присоединиться к этой акции и пам' янути тех, кто погиб на Донбассе", - отметила журналистка Еспресо.