 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Укроборонпром" в США договаривается о новых поставках оружия

Делегация госконцерна "Укроборонпром" прибыла с визитом в США с целью обсуждения поставок продукции в Украину, в том числе, летального оружия, а также обсуждение совместных проектов

Об этом рассказал генеральный директор "Укроборонпром" Павел Букин, сообщает Укринформ.

"Запланированы встречи в Министерстве обороны, Государственном департаменте Соединенных Штатов. Они касаются в целом украинско-американского сотрудничества в военно-технической отрасли, а также промышленной кооперации", - прокомментировал Букин программу визита.

Он также подчеркнул, что украинская сторона привезла "конкретные проекты, в каких отраслях можно быстро организовать сотрудничество", прежде всего на направлениях, которые требуют первоочередного взаимодействия.

"Нам нужна высокотехнологическая продукция отрасли обороны США, в том числе в сфере радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, различные оптические приборы, конечно, летальное оружие", - уточнил гендиректор.

Кроме того, по его словам, Украине нужна помощь США в организации замкнутого цикла производства боеприпасов и продуктов специальной химии.

  • Ранее "Укроборонпром" презентовал новую боевую машину с украинскими комплектующими БМ-21 УМ, которая заменит "Град".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2018 пятница

больше новостей

12 октября, 2018 пятница

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать