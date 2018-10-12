"Укроборонпром" в США договаривается о новых поставках оружия

12 октября, 2018, 22:30

Делегация госконцерна "Укроборонпром" прибыла с визитом в США с целью обсуждения поставок продукции в Украину, в том числе, летального оружия, а также обсуждение совместных проектов

Об этом рассказал генеральный директор "Укроборонпром" Павел Букин, сообщает Укринформ.

"Запланированы встречи в Министерстве обороны, Государственном департаменте Соединенных Штатов. Они касаются в целом украинско-американского сотрудничества в военно-технической отрасли, а также промышленной кооперации", - прокомментировал Букин программу визита.

Он также подчеркнул, что украинская сторона привезла "конкретные проекты, в каких отраслях можно быстро организовать сотрудничество", прежде всего на направлениях, которые требуют первоочередного взаимодействия.

"Нам нужна высокотехнологическая продукция отрасли обороны США, в том числе в сфере радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, различные оптические приборы, конечно, летальное оружие", - уточнил гендиректор.

Кроме того, по его словам, Украине нужна помощь США в организации замкнутого цикла производства боеприпасов и продуктов специальной химии.