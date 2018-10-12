"Укроборонпром" в США договаривается о новых поставках оружия
Об этом рассказал генеральный директор "Укроборонпром" Павел Букин, сообщает Укринформ.
"Запланированы встречи в Министерстве обороны, Государственном департаменте Соединенных Штатов. Они касаются в целом украинско-американского сотрудничества в военно-технической отрасли, а также промышленной кооперации", - прокомментировал Букин программу визита.
Он также подчеркнул, что украинская сторона привезла "конкретные проекты, в каких отраслях можно быстро организовать сотрудничество", прежде всего на направлениях, которые требуют первоочередного взаимодействия.
"Нам нужна высокотехнологическая продукция отрасли обороны США, в том числе в сфере радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, различные оптические приборы, конечно, летальное оружие", - уточнил гендиректор.
Кроме того, по его словам, Украине нужна помощь США в организации замкнутого цикла производства боеприпасов и продуктов специальной химии.
- Ранее "Укроборонпром" презентовал новую боевую машину с украинскими комплектующими БМ-21 УМ, которая заменит "Град".
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