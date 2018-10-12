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"Смелый шаг к миру", - США о продлении закона относительно особого статуса Донбасса

США поддержали пролонгацию Украиной закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2019 года

Об этом говорится в официальном заявлении официального представителя американского Государственного департамента Хезер Науерт.

Она отметила, что пролонгация этого закона свидетельствует о неизменной приверженности Украины к мирному урегулированию конфликта и реализации Минских соглашений.

Таким образом, "смелый шаг Украины к миру резко контрастирует в сравнении с невыполнением Россией своих обязательств относительно Минских соглашений".

"Мы призываем Россию присоединиться к Украине в поисках мира. Россия и силы, которые она вооружает, тренирует, ведет и с которыми воюет бок о бок, еще не выполнили обязательства относительно прекращения боевых действий, вывода иностранных военных, обмена пленных и роспуска незаконных вооруженных формирований. Москве следует ввести полное и всеобъемлющее прекращение огня и отменить незаконные выборы, которые она организует в подконтрольных России частях Восточной Украины", - подчеркнула Науерт.

Она добавила, что США продолжают поддерживать усилия Франции и Германии в "нормандском формате", целью которых является содействие реализации Минских соглашений. При этом американская власть открыта для диалога с Москвой на пути восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

  • Отметим, 4 октября Верховная Рада приняла законопроект № 9153 о пролонгации закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2019 года.
  • Ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер посоветовал Украине продлить закон о статусе ОРДЛО, чтобы сохранить санкции.
  • Волкер напомнил, что ключевые санкции в отношении России, которые действуют в Европейском Союзе, привязаны к выполнению Минских договоренностей, в которых среди прочего говорится о необходимости сохранения особого статуса неподконтрольной части Донбасса.

 

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