"Нобелевку" по физике, химии или медицины ни разу не получал чернокожий, - исследование
Об этом пишет The Next Web.
За все время существования премии только 14 человек из 900 лауреатов были чернокожими, однако не было ни одного лаурет из дисциплин медицины, физики и химии.
Десять получили премию мира, три - из литературы, и только единственный - социолог Артур Льюис - получил премию по экономике в 1973 году.
Также за время существования премии в ней было всего 70 азиатских лауреатов, и большинство из них пришлось на последние 18 лет. Ученые из Азии, наоборот, получают Нобелевскую премию только в научных дисциплинах.
Эксперты отмечают, что это связано с растущим влиянием на мировую науку ученых из Японии, Китая и Кореи - ведь гораздо проще получить Нобелевскую премию, если ученый работает в крупном известном университете с признанным авторитетом.
Социологи отмечают, что, возможно, причиной такой дискриминации является недостаточный интерес чернокожих ученых к фундаментальной науке. Однако это скорее связано с консерватизмом научной западного сообщества по отношению как к женщинам, так и чернокожих.
Например, существует огромное количество исследований, которые показывают, что чернокожие ученые в США практически не получают финансирования для исследований в области здравоохранения или атомной энергетики.
Эксперты также акцентируют внимание на малочисельності в списке лауреатов женщин: за всю историю премии удостоилась 21 женщина. В 2018 ее получили Донна Стриклэнд и Фрэнсис Арнольд за достижения в физике и химии.
Интересно, что в мае "Википедия" не дала создать страницу Донны Стриклэнд из-за "вторичности работ". После получения им нобелевки страницу все же создали.
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