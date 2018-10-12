"Нобелевку" по физике, химии или медицины ни разу не получал чернокожий, - исследование

12 октября, 2018, 14:30

С самого начала Нобелевской премии ни один чернокожий ученый ее так и не получил в основных отраслях

Об этом пишет The Next Web.

За все время существования премии только 14 человек из 900 лауреатов были чернокожими, однако не было ни одного лаурет из дисциплин медицины, физики и химии.

Десять получили премию мира, три - из литературы, и только единственный - социолог Артур Льюис - получил премию по экономике в 1973 году.

Также за время существования премии в ней было всего 70 азиатских лауреатов, и большинство из них пришлось на последние 18 лет. Ученые из Азии, наоборот, получают Нобелевскую премию только в научных дисциплинах.

Эксперты отмечают, что это связано с растущим влиянием на мировую науку ученых из Японии, Китая и Кореи - ведь гораздо проще получить Нобелевскую премию, если ученый работает в крупном известном университете с признанным авторитетом.

Социологи отмечают, что, возможно, причиной такой дискриминации является недостаточный интерес чернокожих ученых к фундаментальной науке. Однако это скорее связано с консерватизмом научной западного сообщества по отношению как к женщинам, так и чернокожих.

Например, существует огромное количество исследований, которые показывают, что чернокожие ученые в США практически не получают финансирования для исследований в области здравоохранения или атомной энергетики.

Эксперты также акцентируют внимание на малочисельності в списке лауреатов женщин: за всю историю премии удостоилась 21 женщина. В 2018 ее получили Донна Стриклэнд и Фрэнсис Арнольд за достижения в физике и химии.

Интересно, что в мае "Википедия" не дала создать страницу Донны Стриклэнд из-за "вторичности работ". После получения им нобелевки страницу все же создали.