"Нафтогаз" начал поставлять газ Киеву. Горячую воду обещают уже скоро
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
"Киевтеплоэнерго имеет все возможности восстановить горячее водоснабжение в Киеве", - сообщили в компании.
"Как и другие киевляне, мы надеемся, что горячее водоснабжение в столице будет восстановлено максимально быстро. Договор с Киевтеплоэнерго заключен на тех условиях, которые прямо определены законодательством. Мы предлагали это компании еще весной", - заявил первый заместитель председателя правления Сергей Перелома.
Отмечается, что согласно мировому соглашению, "Киевтеплоэнерго" становится правопреемником по договорам "Киевэнерго" с "Нафтогазом" и, соответственно, по долговым обязательствам-2,4 млрд грн. Стороны согласились, что вопрос штрафных санкций, по которым еще не завершились судебные процессы будут решаться отдельно в судах.
Київтеплоенерго має всі можливості поновити гаряче водопостачання в Києві— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 12 октября 2018 г.
- Напомним, в декабря 2017 года стало известно, что Киев изменит поставщика отопления, но продолжит сотрудничать с "Киевэнерго". По 2017 долг киевлян перед "Киевэнерго" вырос на 784 000 гривен и достиг почти 5 млрд.
- В апреле 2018 года стал известно, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" возьмет на работу всех работников «Киевэнерго», а также унаследует дебиторской и кредиторской задолженности компании.
- 23 мая киевская власть отказалась брать на КП "Киевтеплоэнерго" долги ПАО "Киевэнерго".
- КГГА угрожала "Нафтогаза" радикальными мерами из-за несогласованности относительно горячей воды.
- 9 октября Нафтогаз подписал мировое соглашение с КГГА и сообщил, что за неделю киевлянам восстановят горячее водоснабжение.
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