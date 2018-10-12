"Нафтогаз" начал поставлять газ Киеву. Горячую воду обещают уже скоро

12 октября, 2018, 14:58

НАК "Нафтогаз Украины" начал поставлять газ коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго"

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

"Киевтеплоэнерго имеет все возможности восстановить горячее водоснабжение в Киеве", - сообщили в компании.

"Как и другие киевляне, мы надеемся, что горячее водоснабжение в столице будет восстановлено максимально быстро. Договор с Киевтеплоэнерго заключен на тех условиях, которые прямо определены законодательством. Мы предлагали это компании еще весной", - заявил первый заместитель председателя правления Сергей Перелома.

Отмечается, что согласно мировому соглашению, "Киевтеплоэнерго" становится правопреемником по договорам "Киевэнерго" с "Нафтогазом" и, соответственно, по долговым обязательствам-2,4 млрд грн. Стороны согласились, что вопрос штрафных санкций, по которым еще не завершились судебные процессы будут решаться отдельно в судах.

Київтеплоенерго має всі можливості поновити гаряче водопостачання в Києві — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 12 октября 2018 г.