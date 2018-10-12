Пятьдесят молодых музейщиков из разных регионов Украины начали обучение в Школе музейных лидеров

12 октября, 2018, 17:07

11 октября в Национальном музее истории Украины открылся уникальный для нашей страны образовательный проект "Школа музейных лидеров" для активных молодых музейщиков, работников сферы культурного наследия, студентов профильных вузов, журналистов, пишущих на темы культуры

Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

Пятьдесят участников из разных регионов Украины, которые прошли конкурсный отбор на проект, собрались на первую учебную сессию.

Участников первого набора Школы музейных лидеров приветствовали Министр культуры Украины Евгений Нищук, заместитель директора Украинского культурного фонда Ирина Жаркова, генеральный директор Национального музея истории Украины Татьяна Сосновская, исполнительный директор Международного благотворительного фонда "Бабий Яр" Яна Баринова, координатор публикаций Программы имени Фулбрайта в Украине Марьян Лунив. Приветственное слово к открытию Школы музейных лидеров направил председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Министр культуры Украины Евгений Нищук отметил, что видит в проекте большие перспективы, поскольку в Украине более 3 тысяч музеев, а полноценного высшего учебного заведения, которое готовило бы именно музейщиков, в Украине нет. Он поблагодарил за поддержку проекта "Школа музейных лидеров" Украинский культурный фонд, поздравил участников Школы с началом учебы и призвал их к активности и дальнейшему сотрудничеству:

"Я благодарен экспертам Украинского культурного фонда, что среди многообразия проектов, которые получили гранты, нашлась поддержка и для этой идеи. Реализация проекта может стать хорошим толчком для обновления самих музеев, даст слушателям уникальные знания, сочетающие международный опыт и их собственное видение в музейном деле, создаст условия для реализации молодежью новых креативных проектов".

Генеральный директор Национального музея истории Украины Татьяна Сосновская выразила благодарность Украинскому культурному фонду за грантовую поддержку Школы музейных лидеров, а также Польский Институт в Киеве и Международный благотворительный фонд "Бабий Яр" за помощь в организации приезда иностранных лекторов.

По ее словам, планируется, что Школа музейных лидеров станет постоянным образовательным проектом: "Мы берем на себя обязательство сделать Школу музейных лидеров постоянной – дважды в год. Чтобы музейщики со всей Украины могли ознакомиться с современными тенденциями в мировой культуре и, в частности, в музейном деле. Наш музей тоже будет учиться вместе с вами. Наша цель – сделать украинские музеи современными и интересными для посетителей".

Заместитель директора Украинского культурного фонда Ирина Жаркова поздравила участников Школы с началом обучения и отметила, что проект высоко оценили эксперты УКФ, выделив его из более 700 других заявок на грантовую поддержку. Она пожелала участникам интересного и успешного обучения.

О Школе музейных лидеров

Образовательный проект Национального музея истории Украины "Школа музейных лидеров" предусматривает три панельные сессии, которые состоятся в октябре и ноябре 2018 года. На первой сессии участники ознакомятся с современным украинским опытом, который сопровождает музейную деятельность. Также слушатели выполнят ряд практических задач и получат задания, которые должны будут выполнить в межсессионный период. На второй панели будет изучаться международный опыт музейной сферы, новые направления и тенденции мирового музейного дела. На ней запланированы выступления специалистов из зарубежных музеев. На третьей сессии слушатели Школы будут привлечены к построению трех выставок в Национальном музее истории Украины.

После окончания учебы трое лидеров школы получат возможность пройти короткую стажировку в музеях Кракова (по собственному выбору).

Среди лекторов первой сессии, которая началась 11 октября: культурный менеджер, галерист Павел Гудимов (лекция "Красноречивый или молчаливый"), директор по маркетингу телеканала "Еспресо" Николай Типусяк (лекция "Медиа и музей. Музей и медиа"), дизайнер Сергей Бобак (лекция "Музейное пространство – место для смелого современного дизайна"), мотивационный психолог Анна Вощинкина (лекция "Эмоция в музее"), генеральный директор Национального музея Украины Татьяна Сосновская (лекция "Музей с нуля") менеджер проекта "Школа музейных лидеров" Алексей Кислухин ("Как подготовить грантовую заявку").