Причины аварии на "Союзе": чтослучилось с ракетой, которая везла астронавтов на МКС
Об этом пишет российское агентство ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева. При этом на данный момент никакая информация о причинах аварии на страницах соцсетей NASA и "Роскосмоса" не размещена.
Окончательную версию и результаты расследования обещают сообщить до 20 октября. "Понятна непосредственная причина, связанная с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении первой и второй ступеней произошло столкновение. Произошло отклонение от штатной траектории и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени. Ракета прекратила нормальный полет, дальше автоматика отработана штатно", - сказал Сергей Крикалев.
Напомним, во время транспортировки астронавтов к МКС на российской ракете "Союз" возникла техническая проблема с двигателями второй ступени. Экипажу пришлось совершить аварийную посадку.
По последним данным самолет Ту-134 с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом приземлился на аэродроме Чкаловский. Астронавты чувствуют себя нормально.
Также в сети появились первые фото с места приземления спасательной капсулы. Подробнее об инциденте вы можете прочитать здесь.
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