Причины аварии на "Союзе": чтослучилось с ракетой, которая везла астронавтов на МКС

12 октября, 2018, 16:37

Основной причиной аварии на ракете "Союз" в "Роскосмосе" назвали столкновение элементов при отделении первой ступени космического корабля

Об этом пишет российское агентство ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева. При этом на данный момент никакая информация о причинах аварии на страницах соцсетей NASA и "Роскосмоса" не размещена.

Окончательную версию и результаты расследования обещают сообщить до 20 октября. "Понятна непосредственная причина, связанная с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении первой и второй ступеней произошло столкновение. Произошло отклонение от штатной траектории и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени. Ракета прекратила нормальный полет, дальше автоматика отработана штатно", - сказал Сергей Крикалев.

Напомним, во время транспортировки астронавтов к МКС на российской ракете "Союз" возникла техническая проблема с двигателями второй ступени. Экипажу пришлось совершить аварийную посадку.

По последним данным самолет Ту-134 с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом приземлился на аэродроме Чкаловский. Астронавты чувствуют себя нормально.

Также в сети появились первые фото с места приземления спасательной капсулы. Подробнее об инциденте вы можете прочитать здесь.