Промоутер назвал бой Мейвезера и Пакьяо выманиванием денег
12 октября, 2018, 13:29
Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум считает бой-реванш Флойда Мейвезера и филиппинца Мэнни Пакьяо выманиванием денег
Об этом сообщает Boxingscene
"Я не хочу иметь никакого отношения к этому бою. У обоих боксеров лучшие времена давно позади. Да, этот бой может принести большие деньги, но Мейвезера и Пакьяо больше не элитные боксеры. Это просто выманивание денег. Бизнес есть бизнес, им нельзя ни в чем упрекать, но это уже не элита", - сказал Арум.
Бойцы уже встречались 2 мая 2015 года. Судьи единогласно присудили победу Мейвезеру.
- Напомним, Флойд Мейвезер заявил о возвращении в ринг ради реванша с Пакьяо.
- Мэнни Пакьяо подтвердил, что договаривается с американцем Флойдом Мейвезером о повторном супербой.
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