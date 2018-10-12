Промоутер назвал бой Мейвезера и Пакьяо выманиванием денег

12 октября, 2018, 13:29

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум считает бой-реванш Флойда Мейвезера и филиппинца Мэнни Пакьяо выманиванием денег

Об этом сообщает Boxingscene

"Я не хочу иметь никакого отношения к этому бою. У обоих боксеров лучшие времена давно позади. Да, этот бой может принести большие деньги, но Мейвезера и Пакьяо больше не элитные боксеры. Это просто выманивание денег. Бизнес есть бизнес, им нельзя ни в чем упрекать, но это уже не элита", - сказал Арум.

Бойцы уже встречались 2 мая 2015 года. Судьи единогласно присудили победу Мейвезеру.