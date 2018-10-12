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Правда глаза колет, - Климкин ответил московскому патриархату

Министр иностранных дел Павел Климкин ответил на обвинения УПЦ МП и призвал как можно скорее включаться в переговоры по вхождению в единую поместную украинскую православную церковь

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

По словам Климкина, статья, опубликованная им ранее в "Украинской правде" базируется на исторических материалах, в которых присутствуют тезисы Фанара или прямые и выводы из них. Он считает, что если в УПЦ МП называют его выводы неправильными, то они обвиняют историю в нелепости.

"Я понимаю, что когда правда глаза колет, то история звучит довольно неприятно и ее хочется спрятать куда подальше или, еще лучше, вообще переписать. Но убежден, что историю всегда лучше признавать, а не скрывать или фальсифицировать, тем более, если речь идет о канонической истории", - заявил он.

Климкин отметил, что настал тот момент, когда все православные церкви Украины имеют историческую возможность доказать свою преданность идее украинского единства и единства украинского православия.

"Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговоры о вхождении в единую автокефальную поместную Украинскую православную церковь (только советую прислушиваться к собственному разуму и сердцу, а не к директивам из Москвы, потому что так дела не будет!)", - написал министр.

Он также заявил, что УПЦ нужно искать "кремлевских агентов" в их собственных рядах.

"Что же касается обвинения, что я "московский агент", то с чистой совестью возвращаю его  УПЦ МП с предложением искать таких агентов в собственных рядах, причем отнюдь не ограничиваясь Информационно-просветительским отделом. Очень внимательно искать!", - ответил Климкин.

 
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