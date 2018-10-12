Правда глаза колет, - Климкин ответил московскому патриархату
Об этом он сообщил на странице в Facebook.
По словам Климкина, статья, опубликованная им ранее в "Украинской правде" базируется на исторических материалах, в которых присутствуют тезисы Фанара или прямые и выводы из них. Он считает, что если в УПЦ МП называют его выводы неправильными, то они обвиняют историю в нелепости.
"Я понимаю, что когда правда глаза колет, то история звучит довольно неприятно и ее хочется спрятать куда подальше или, еще лучше, вообще переписать. Но убежден, что историю всегда лучше признавать, а не скрывать или фальсифицировать, тем более, если речь идет о канонической истории", - заявил он.
Климкин отметил, что настал тот момент, когда все православные церкви Украины имеют историческую возможность доказать свою преданность идее украинского единства и единства украинского православия.
"Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговоры о вхождении в единую автокефальную поместную Украинскую православную церковь (только советую прислушиваться к собственному разуму и сердцу, а не к директивам из Москвы, потому что так дела не будет!)", - написал министр.
Он также заявил, что УПЦ нужно искать "кремлевских агентов" в их собственных рядах.
"Что же касается обвинения, что я "московский агент", то с чистой совестью возвращаю его УПЦ МП с предложением искать таких агентов в собственных рядах, причем отнюдь не ограничиваясь Информационно-просветительским отделом. Очень внимательно искать!", - ответил Климкин.
- Напомним, Климкин в блоге издания "Украинская правда" написал, что "Московскому патриархату вообще нечего делать в Украине".
- В ответ представители УПЦ МП заявили, что слова Климкина о том, что московскому патриархату нет места в Украине, свидетельствуют о его причастности к "московской агентуре".
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