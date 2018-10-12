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Пожар в Ичне: Германия предоставила Украине оборудование на 200 тысяч евро

После возникновения пожара на складе боеприпасов в Ичне в Германии приняли решение предоставить Украине помощь на общую сумму 200 тысяч евро

Об этом сообщило посольство Германии в Украине в Twitter.

Отмечается, что Германия передала Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины 90 специализированных аппаратов для дыхания и 90 комплектов средств для индивидуальной защиты. Общая стоимость помощи составляет 200 000 евро.

Обеспечение предоставляется для проведения противопожарных работ и расчистки территории.

  • Во вторник, 9 октября, на 6-м арсенале, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской, под утро на технической территории произошел взрыв.
  • Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, расположенных в зоне поражения, эвакуировали уже более 10 тыс человек. Позже стало известно, что в результате взрывов в зоне поражения оказались 30 населенных пунктов, а это около 20 тыс человек.
  • Позже жители Ичне рассказали о своей эвакуации после взрывов.
  • Представители СБУ не исключают, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
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