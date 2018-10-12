Порошенко ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах на Донбассе и Азове

12 октября, 2018, 17:18

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе"

Указ №320/2018 опубликовала пресс-служба президента Украины.

Согласно сообщению, указ вступает в силу с момента его публикации.

Контроль за выполнением решения СНБО, возложен на секретаря совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова.

По итогам заседания, СНБО поручил Кабинету министров подготовить претензии Украины к Российской Федерации по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины. На заседании обсудили также злоупотребление Россией положениями международных договоров относительно сотрудничества в акватории Азовского моря и Керченском проливе.

Отмечается, что Рада приняла четыре секретных неотложных решения.

Кроме того у Кабмина есть месяц, чтобы принять решение о внесении в Верховную Раду проектов законов о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины. Отмечалось, что действия РФ направлены на ограничение рыбного промысла Украины.