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Порошенко ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах на Донбассе и Азове


фото: president.gov.ua
Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе"

Указ №320/2018 опубликовала пресс-служба президента Украины.

Согласно сообщению, указ вступает в силу с момента его публикации.

Контроль за выполнением решения СНБО, возложен на секретаря совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова.

По итогам заседания, СНБО поручил Кабинету министров подготовить претензии Украины к Российской Федерации по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины. На заседании обсудили также злоупотребление Россией положениями международных договоров относительно сотрудничества в акватории Азовского моря и Керченском проливе.

Отмечается, что Рада приняла четыре секретных неотложных решения.

Кроме того у Кабмина есть месяц, чтобы принять решение о внесении в Верховную Раду проектов законов о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины. Отмечалось, что действия РФ направлены на ограничение рыбного промысла Украины.

  • Отметим, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и советник главы украинской дипломатии Тарас Качка объяснили, что подписание документов по акватории Азовского моря и Керченского пролива с Россией стало формальным поражением Украины, хотя на самом деле концепция "внутренних вод" никогда не была реализованао, а единственным работающим элементом была взаимная навигация в акватории Азова.
  • Как заявил военный эксперт Тарас Чмут в эфире Еспресо.TV, не исключено, что Россия предпримет попытки прямого захвата Азовского побережья Украины, которое можно защитить только противокорабельными ракетами и авиацией.
  • По словам представителя пограничников Олега Слободяна, Россия задерживает украинские суда в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономический и репутационный ущерб, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма, в том числе российских военных баз на оккупированном полуострове.
  • 23 сентября украинские военные корабли - поисково-спасательное судно A500 “Донбасс” и морской буксир A830 “Корец” зашли в Азовское море через Керченский пролив.
 
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