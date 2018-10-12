Порошенко ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах на Донбассе и Азове
Указ №320/2018 опубликовала пресс-служба президента Украины.
Согласно сообщению, указ вступает в силу с момента его публикации.
Контроль за выполнением решения СНБО, возложен на секретаря совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова.
По итогам заседания, СНБО поручил Кабинету министров подготовить претензии Украины к Российской Федерации по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины. На заседании обсудили также злоупотребление Россией положениями международных договоров относительно сотрудничества в акватории Азовского моря и Керченском проливе.
Отмечается, что Рада приняла четыре секретных неотложных решения.
Кроме того у Кабмина есть месяц, чтобы принять решение о внесении в Верховную Раду проектов законов о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины. Отмечалось, что действия РФ направлены на ограничение рыбного промысла Украины.
- Отметим, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и советник главы украинской дипломатии Тарас Качка объяснили, что подписание документов по акватории Азовского моря и Керченского пролива с Россией стало формальным поражением Украины, хотя на самом деле концепция "внутренних вод" никогда не была реализованао, а единственным работающим элементом была взаимная навигация в акватории Азова.
- Как заявил военный эксперт Тарас Чмут в эфире Еспресо.TV, не исключено, что Россия предпримет попытки прямого захвата Азовского побережья Украины, которое можно защитить только противокорабельными ракетами и авиацией.
- По словам представителя пограничников Олега Слободяна, Россия задерживает украинские суда в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономический и репутационный ущерб, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма, в том числе российских военных баз на оккупированном полуострове.
- 23 сентября украинские военные корабли - поисково-спасательное судно A500 “Донбасс” и морской буксир A830 “Корец” зашли в Азовское море через Керченский пролив.
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