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Порошенко подписал закон о равных правах и возможностях мужчин и женщин в армии


фото: REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях"

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Реализация Закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих-женщин, будет способствовать увеличению количества женщин на военной службе, в частности на высших военных должностях. Законом предоставляются равные возможности лицам обоих полов о заключении контракта на прохождение военной службы, и определяется, что женщины могут заключать контракт на прохождение военной службы до достижения предельного возраста пребывания на военной службе", - говорится в сообщении.

Кроме того, закон закрепляет принцип равного доступа к должностям и военным званиям и равного объема ответственности во время исполнения обязанностей военной службы.

Документ также отменяет необоснованные ограничения относительно службы женщин в военном запасе, и прохождение военных сборов мужчинами и женщинами.

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