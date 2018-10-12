Порошенко подписал закон о равных правах и возможностях мужчин и женщин в армии
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Реализация Закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих-женщин, будет способствовать увеличению количества женщин на военной службе, в частности на высших военных должностях. Законом предоставляются равные возможности лицам обоих полов о заключении контракта на прохождение военной службы, и определяется, что женщины могут заключать контракт на прохождение военной службы до достижения предельного возраста пребывания на военной службе", - говорится в сообщении.
Кроме того, закон закрепляет принцип равного доступа к должностям и военным званиям и равного объема ответственности во время исполнения обязанностей военной службы.
Документ также отменяет необоснованные ограничения относительно службы женщин в военном запасе, и прохождение военных сборов мужчинами и женщинами.
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