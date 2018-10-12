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Полиция усилит патрулирование возле храмов в преддверии Покрова

Полиция усилит патрулирование возле религиозных сооружений в преддверии празднования православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, на местах поручено обеспечить надлежащую охрану правопорядка, чтобы избежать возможных столкновений и конфликтов на религиозной почве, в частности, захвата или блокирования церквей, храмов и других религиозных объектов.

"Необходимо приблизить наряды ко всем культовым сооружениям, сориентировать все группы реагирования патрульной полиции, полиции особого назначения и обращать внимание на все культовые сооружения без исключения, без принадлежности к конфессиям", - добавил Фацевич.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил о недопустимости произвола и экстремизма на почве религиозной вражды из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

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