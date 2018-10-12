Почти любой может найти далеких родственников по открытым базам ДНК, - WP

12 октября, 2018, 17:11

Более 50% американцев можно идентифицировать через открытые базы ДНК

Об этом пишет The Washington Post.

Как свидетельствуют исследования, учитывая огромное количество данных и схожие генетические структуры родственников до третьего колена практически любого американца можно установить по открытым базам данных по ДНК.

Этой весной калифорнийская полиция нашла серийного убийцу и насильника по остаткам ДНК, которые он оставил. "Это действительно подводит нас к перекрестку, где встречаются наука и техника, а также закон и политика и этика", - говорит Фредерик Бибер, медицинский генетик из Бригама. "Мы задаемся вопросом, где наши ожидания конфиденциальности мешают естественному социальному инстинкту общественной безопасности?".

Биологические компании, которые занимаются составлением семейного древа по тестам ДНК пока не слишком часто выкладывают такие данные в открытый доступ. А люди, которые самостоятельно открывают доступ к данным по своей ДНК позволяют использовать ее не только против себя, но и против дальних родственников. Генетическая база данных, содержащая данные о 2% населения может привести почти к любому человеку.

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