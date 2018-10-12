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Почему возникает рак полости рта. Ответ ученых


фото: REUTERS
Ученые из Азии определили причину появления рака полости рта: к этому приводит загрязненный воздух

Об этом пишет Science Daily.

По словам ученых Университета Чжуншань, аэрозоли за уровнем воздействия вредных частиц не уступают табака. Вредными являются именно частицы PM2.5 или аэрозоли, которые есть в воздухе.

Частицы PM2.5 состоят из твердых элементов и жидкостей размерами 10 нм – 2,5 мкм. Это вызывает рак полости рта.

Эти частицы легко проникают в организм человека и сокращают продолжительность жизни в среднем на 8,6 месяца.

Исследователи изучали материалы, собранные за 10 лет лучшими тайваньскими врачами. За это время к врачам обратились 1,6 тыс. людей, у которых был рак полости рта. Все они жили в наиболее загрязненных районах.

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