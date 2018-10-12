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Победительница Евровидения-2016 Джамала выпустила новый альбом

Украинская певица Джамала презентовала пластинку под названием "Крылья"

"Крылья" - пятый студийный альбом певицы. В нем десять композиций, из которых семь на украинском, остальные три - на английском. В альбоме смешаны разные стили, в частности, электронная музыка и легкий соул 70-х.

Над "Крыльями" с Джамалой работали джазовый пианист Ефим Чупахин и гитарист группы "Океан Эльзы" Владимир Опсеница.

Альбом можно послушать на SoundCloud, iTunes, Google Play Music, Deezer.

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