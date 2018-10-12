Отчет МВФ об угрозе кризиса обвалил биржи по всему миру

12 октября, 2018, 13:59

В четверг, 11 октября, биржи в США и в Азии закрылись резким падением на фоне доклада МВФ о рисках замедления глобального экономического роста

Об этом сообщает ВВС.

Так, крупнейший японский индекс Nikkei 11 октября упал почти на 4%, гонконгский индекс Hang Seng - на 3,5%. Это наибольшее падение в Азии за полтора года. Азиатские биржи обвалились после падение на рынках в США. Индекс S&P 500 в среду, 10 октября, снизился на 3,3%, индекс Dow упал более чем на 3%, индекс Nasdaq, который объединяет акции технологических компаний, снизился на 4%.

Спадом котировок также открылась Московская биржа: по состоянию на 14:00 индексы российских площадок снизились на 2,4%.

МВФ в своем докладе понизил рост мировой экономики в 2018 году на 0,2 процентных пункта - до 3,7%. По мнению экспертов Фонда, основной причиной замедления роста мировой экономики станет инициированная администрацией президента США Дональда Трампа торговая война с Китаем.

Кроме того, на ситуацию могли повлиять действия Федеральной резервной системы США, которая повысила в конце сентября ключевую процентную ставку в третий раз в 2018 году. При этом Трамп назвал ФРС "сумасшедшей" через такие мероприятия. Эксперты объясняют, что повышением ставок ФРС успокаивает "перегретую" экономику.

Зато политику ФРС поддерживает директор МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что не стала бы употреблять слово "безумие" по отношению к председателю ФРС Джерома Пауэлла.