Олимпийская чемпионка из Донецка назвала Россию агрессором

12 октября, 2018, 16:50

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева назвала Россию агрессором

Об этом она заявила в эфире 112.

На вопрос, считает ли она Россию агрессором, знаменитая спортсменка, ответила утвердительно.

"Да. В 2014 году Российская федерация аннексировала Крым и начала военные действия на Донбассе. С тех пор я не могу поехать в Донецк, на могилы своих бабушки и деда, не могу навестить своих тренеров, которые живут там. Для меня Донецк был и будет Украиной", - сказала гимнастка, которая родилась в Донецке, а сейчас живет в США.

На Олимпиаде-1996 в Атланте Лилия Подкопаева завоевала золотые медали в абсолютном первенстве и вольных упражнениях.